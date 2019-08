Alors que le succès des productions mettant en scène des super-héros commence à plafonner, la série The Boys réussit l'exploit de le raviver en prenant son contrepied. Les méchants, ce sont eux désormais...

Carton inattendu de l'été, The Boys permet à Amazon Prime Video de revenir sur le marché de la vidéo à la demande par abonnement. Le service SVOD a déjà renouvelé pour une saison 2 la série sortie le 26 juillet et qui s'impose comme l'un des plus grands succès de la plateforme en seulement deux semaines. C'est Jennifer Salke, présidente d'Amazon Studios, qui a partagé la nouvelle. "La série a surpassé nos prédictions", s'est-elle enthousiasmée. Cette comédie noire, qui tranche avec les autres séries de super-héros, est adaptée de la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson par Eric Kripke, le créateur de Supernatural. À la production, on retrouve le duo Seth Rogen-Evan Goldberg déjà à l'origine de la série Preacher -elle aussi adaptée d'un comic de Garth Ennis-, connue pour son ton irrévérencieux. Ce même ton fait de The Boys une délicieuse satire qui égratigne sévèrement les super-héros. Dans cet univers très proche du nôtre, les "Supers" -c'est leur surnom- sont de véritables dieux vivants, adulés du monde entier et au service de la multinationale Vought qui génère des milliards en exploitant leur image. Mais sous le vernis ...