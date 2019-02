Tahar Rahim, comédien sans frontières

À Cannes, en mai dernier, il était venu défendre un film français -le très inégal Joueurs de Marie Monge- qui n'a jamais trouvé le chemin de la distribution belge. Mais Tahar Rahim sortait également alors de l'expérience américaine de The Looming Tower, solide minisérie hébergée par Hulu, la plateforme montante de vidéo à la demande (l'ambitieuse The Handmaid's Tale, parmi d'autres). Disponible aujourd'hui en DVD, cette adaptation très libre du livre-essai du journaliste Lawrence Wright fait le pari de raconter de l'intérieur les profonds dysfonctionnements qui agitent les services secrets US à la fin des années 90. Détaillant la menace grimpante que représente alors l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda sur fond de scandale sexuel Clinton-Lewinsky, The Looming Tower suit avec beaucoup de méthode l'hypothèse d'une rivalité de cour de récré entre le FBI et la CIA, laquelle aurait bien sûr fait le jeu d'Oussama ben Laden et d'un 11 septembre 2001 d'on ne peut plus sinistre mémoire.

...