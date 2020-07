Chaque année, Arte a l'été thématique. Après ses Summer of Fish and Chips, Summer of Lovers, Summer of Freedom, la chaîne franco-allemande propose du 10 juillet au 23 août son Summer of Dreams.

Au programme? Des films en tous genres: Mulholland Drive, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Little Miss Sunshine, Dune, La Science des rêves, Vanilla Sky... Des concerts moyennement sexy: Katy Perry, Queen, Take That... Mais surtout une tripotée de documentaires liés au rêve d'une manière ou d'une autre, qu'ils parlent de Simon and Garfunkel (L'Autre Rêve américain), d'automobilisme sous le socialisme (La Liberté à quatre roues) ou de musique partie à la conquête de l'espace (Cosmic Trip). Pour lancer cet événement estival dont la chanteuse Barbara Carlotti assure la voix off (elle en a aussi conçu l'habillage sonore), un documentaire en deux parties se penche ce vendredi sur les utopies de la pop, raconte en musique les grands idéaux des XXe et XXIe siècles. Du rêve de Martin Luther King aux combats LGBT en passant par les aspirations de vie alternative et d'harmonie avec la nature. Pop Utopia (22h30) sera suivi d'Imagine, le célèbre collage expérimental réalisé par John Lennon et Yoko Ono. De quoi insuffler un peu d'espoir en ces temps plombés...