Sacré français! fête ses 20 ans avec une soirée de concerts

À la base diffusée sur Radio 21 (dont l'arrêt en 2004 donna naissance à Pure FM et Classic 21), Sacré français! est arrivée sur La Première le 1er septembre 2010, après un passage par Pure. Depuis janvier, le rendez-vous a doublé son temps de diffusion, occupant la grille le samedi et le dimanche de 19 à 20 heures sur La Première.

Cela fait donc deux décennies qu'Alexandra Vassen parle aux "curieux de chansons, de découvertes, de créations, de nouveaux sons et d'expérimentations et mène sa mission de défricheuse de talents et de tendances musicales en français dans le texte", rappelle la RTBF.

Pour célébrer cet engagement, une soirée sera organisée le vendredi 26 octobre dans un lieu pour l'instant tenu secret par la RTBF. L'événement donnera lieu à une émission de radio en direct, à suivre sur La Première et sur Auvio, de 20h00 à 22h00. Des places sont à remporter sur le site de La Première.