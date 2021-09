Quoi de neuf du côté de la RTBF, RTL, France Télévisions, BFMTV...?

Ras-le-bol de Nagui et de N'oubliez pas les paroles? Le 11 septembre, Les Associés seront de retour sur la RTBF dans une nouvelle formule, musicale pour le coup. Tous les samedis et dimanches, en access prime time (18 heures 30), quatre candidats testeront leurs connaissances dans cette émission animée par Sara de Paduwa. Ils devront reconnaître des chansons, répondre à des questions... Un programme pour rire, danser et chanter en famille qui sent déjà la variété, le Claude François et le Céline Dion. Sur l'access prime time, cette fameuse case de l'avant-soirée, la bataille continue de faire rage. DuQuotidiende Yann Barthès au bas de plafondTPMPde Cyril Hanouna. Les chaînes d'info aussi s'étripent. BFMTV a ainsi recruté Yves Calvi (Calvi 3D) et l'ancienne chroniqueuse de Laurent Ruquier Natacha Polony (Polonews) pour tenter de faire de l'ombre au Face à l'info de CNews et à son abominable polémiste Éric Zemmour qui fait pour l'instant miroiter une candidature à l'élection présidentielle française.Après treize ans au sein du groupe Canal+ (Salut les Terriens!, le divorce étant déjà consommé depuis 2019), Thierry Ardisson est de retour sur le service public. Comme il a déjà interviewé tout le monde (puis aussi sans doute parce qu'il ne laisse pas que des bons souvenirs à ses interlocuteurs), l'animateur choc et pas souvent chic au ton provoc a décidé de ressusciter des stars du passé le temps de grands entretiens. Non, Ardisson n'ira pas à la rencontre d'acteurs ou de stars de la chanson retraités. Il va juste interviewer des morts. Jean Gabin, Dalida, François Mitterrand ou encore Lady Diana. Sur papier, l'idée est d'utiliser l'intelligence artificielle pour spectaculariser la culture. Tout un programmme. Après Stress en cuisine l'an dernier, Tipik dégaine avec My Tiny Restaurant une nouvelle émission culinaire. Un jeu où il sera question de cuisine, de concept et d'esprit entrepreneurial avec à la clé l'opportunité d'ouvrir son propre resto. De son côté, RTL lance Snackmasters, qui opposera des chefs belges aux quatre coins de la Wallonie sur des grands classiques du snacking: le Whopper du Burger King, la Pepperoni Passion de Domino's Pizza et les Grills de Lay's... À vos fourneaux. Après avoir définitivement abandonné cet été la présentation du journal télévisé, Julie Morelle est déjà de retour sur les antennes ertébéennes avec Déclic. Un talk quotidien pour débusquer, décoder et débattre, pour partager des infos étonnantes, trouver de nouvelles clés d'analyse et croiser les points de vue. Du lundi au vendredi, à 19 heures, elle en assurera la présentation avec Arnaud Ruyssen et accueillera des chroniqueurs et des invités. Un programme également décliné en radio (de 17 à 19 heures, La Première) et sur Auvio.