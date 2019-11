Apple TV+ est arrivé sur tous les appareils de la marque ce 1e novembre, mais il est possible de voir l'intégralité de son contenu en seulement quelques heures. On fait le point sur le catalogue et ses prévisions.

Si elle propose un prix de 4,99 euros, battant toute concurrence, la nouvelle plateforme de streaming d'Apple disponible depuis ce 1er novembre, Apple TV+, propose un catalogue de films et séries plutôt faible comparé à ses opposants. Avec le parti pris de proposer uniquement des créations originales, le service d'Apple se voit avoir pour son lancement seulement huit programmes disponibles. De plus, contrairement à Netflix qui met à disposition de ses abonnés l'intégralité d'une saison lorsque sort une de leurs séries originales, Apple met quant à lui en ligne, le jour de la sortie, trois épisodes pour ensuite revenir à un système plus traditionnel d'un épisode par semaine. Mais Apple a annoncé un grand nombre de créations originales qui viendront enrichir leur catalogue. Toutes n'ont pas de date de sortie ni de titre mais il n'empêche qu'Apple TV+ réserve de belles surprises.

Servant

Le réalisateur de Sixième sens et Incassable, M. Night Shyamalan, revient derrière la caméra après Glass pour cette nouvelle série avec notamment au casting Rupert Grint, acteur du célèbre Ron Weasley dans la saga Harry Potter, ainsi que Toby Kebbell vu dans Black Mirror. Le réalisateur américain retourne à Philadelphie, sa ville de prédilection, pour Servant qui racontera l'histoire d'un couple frappé par une tragédie qui menace leur mariage et laisse place à une force mystérieuse au sein de leur foyer.

Disponible le 28 novembre.

Truth be told

Octavia Spencer et Aaron Paul joueront les premiers rôles dans cette histoire basée sur le roman de Kathleen Barber. La série de 10 épisodes reviendra sur une affaire de meurtre rouverte sous l'influence d'un célèbre podcast. Reese Witherspoon, actuellement dans la série The Morning Show d'Apple TV+, sera productrice exécutive de la série.

Disponible le 6 décembre.

Hala

Hala sera le premier film à faire son apparition sur Apple TV+. Sélectionné au festival du film de Sundance en 2019, Hala de Minhal Baig avec Gabriel Luna, Geraldine Viswanathan et Jack Kilmer, le fils de Val Kilmer, racontera l'histoire d'Hala, jeune fille d'une famille musulmane se heurtant à son éducation traditionnelle. Elle découvre une secret qui pourrait tout changer...

Disponible prochainement.

Oprah's Book Club

La célèbre animatrice de talkshow Oprah Winfrey revient ici avec une émission où l'on pourra la voir discuter de livres avec leurs auteurs. Le talkshow reviendra à l'occasion d'un épisode tous les deux mois.

Disponible prochainement.

Little America

Série anthologique inspirée d'histoires apparues dans Epic Magazine. Elle retracera plus particulièrement des histoires sur la vie des immigrés aux États-Unis. La série est créée par Kumail Nanjiani et son épouse Emily V. Gordin. Ils avaient déjà travaillé ensemble auparavant, notamment sur le film The Big Sick.

Disponible prochainement.

The Banker

Inspiré d'une histoire vraie, Samuel L. Jackson et Anthony Mackie seront Joe Morris et Bernard Garrett, deux entrepreneurs afro-américains qui ont tenté de contourner les limitations raciales dans le Texas des années 50. Les deux acteurs se retrouvent donc à l'écran après avoir partagé l'affiche des films du Marvel Cinematic Universe.

Disponible prochainement.

Little Voice

Produite par J.J. Abrams, Little Voice est une comédie dramatique musicale. L'histoire est centrée sur une jeune chanteuse de 20 ans prête à devenir star. Sara Bareilles sera actrice et compositrice de la série.

Disponible prochainement.

Mythic Quest

Mythic Quest est une sitcom qui suivra une équipe au sein d'un studio de développement de jeux vidéo. La série est écrite par Charlie Day et Rob McElhenney, qui tiendra également le rôle principal.

Disponible prochainement.

Amazing Stories (Histoires Fantastiques)

Série apparue dans les années 80, Histoires fantastiques est une série anthologique fantastique créée par Steven Spielberg dans laquelle de nombreux épisodes ont été réalisés par des grands noms du cinéma comme Martin Scorsese, Clint Eastwood, Robert Zemeckis ou par Spielberg lui-même. Ce reboot qui fera son apparition sur Apple TV+ sera produit par Steven Spielberg et sera supervisé par le duo en charge de la série Once upon a time.

Disponible prochainement.

Defending Jacob

Mini-série inspirée du roman du même nom de William Landay. Chris Evans y jouera le rôle d'un père qui cherchera à prouver l'innocence de son fils de 14 ans, accusé d'avoir commis un meurtre. Le scénariste de la trilogie La Planète des Singes, Mark Bomback, assurera le scénario de la série.

Disponible prochainement.

Central Park

La première série d'animation d'Apple est créée par Loren Bouchard à qui l'on doit déjà Bob's Burgers diffusée sur la Fox. On pourra notamment entendre les voix de Kristen Bell, Josh Gad et Stanley Tucci dans cette série sur une famille de concierges vivant et travaillant à Central Park.

Disponible prochainement.

Josh Gad à l'avant-première de "Spielberg" © Getty Images/iStock

Bandits, Bandits

Directement adapté du film du même nom, réalisé par Terry Gilliam qui sera cette fois-ci producteur délégué, Bandit, Bandits raconte les aventures d'un jeune garçon qui accompagne des nains voyageurs dans le temps. Le réalisateur barré Taïka Waititi, à qui l'on doit Thor Ragnarok et What We Do in the Shadows, a été choisi pour réaliser et scénariser le projet.

Disponible prochainement.

My Glory Was I Had Such Friends

My Glory Was I Had Suchi Friends est la seconde série produite par J.J. Abrams après Little Voice. Douze ans après l'épisode final de la série Alias, il y retrouvera l'interprète de son héroïne, Jennifer Garner, qui y jouera le personnage principal en plus de son rôle de productrice. Inspiré d'un roman d'Amy Silverstein, la série sera centrée sur le groupe de femmes ayant soutenu Silverstein lors de sa transplantation cardiaque.

Disponible prochainement.

Foundation

Tiré du recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, Fondation est écrite par David S. Goyer qui a travaillé sur The Dark Knight et Josh Friedman, scénariste de La Guerre des Mondes. Au casting, on pourra retrouver Jared Harris et Hari Seldon qui seront les rôles principaux de cette saga futuriste.

Disponible prochainement.

Calls

Première série internationale d'Apple, Calls est une réinterprétation anglaise de la série française du même nom. La série est créée par Timothée Hochet, déjà à l'origine de la version francophone et est coproduite par Apple TV+ et Canal+.

Disponible prochainement.

Swagger!

Swagger! est une série inspirée de la jeunesse du basketteur Kevin Durant, qui sera également producteur de la série. Winston Duke, récemment vu dans Black Panther et US, y campera le rôle principal.

Disponible prochainement.

Kevin Durant lors du match Golden State Warriors vs Atlanta Haws © iStock

D'autres projets sont également en cours de développement mais très peu d'infos ont été dévoilées jusqu'à maintenant. On sait que Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash et La La Land, travaille sur une série et que Brie Larson, connue principalement pour être Captain Marvel, sera la productrice et actrice principale d'une série d'espionnage.

Malgré tous ces projets, Apple TV+ restera loin derrière ses principaux concurrents en termes de contenu, sans compter que Disney, qui entre aussi dans la course dès le 12 novembre aux États-Unis, a annoncé via une vidéo de plus de trois heures un catalogue riche en films et en séries.

Audry Losada Valle