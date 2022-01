Amazon partage un aperçu de The Rings of Power (Les Anneaux de Pouvoir) dans un tout nouveau trailer vidéo. Le premier épisode sera diffusé le 2 septembre sur la plateforme de streaming Prime Video.

Amazon avait déjà dévoilé quelques informations au compte-goutte dès le mois d'août, comme un premier visuel de la série ainsi que sa date de sortie. Aujourd'hui, la plateforme partage une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous découvrons son titre. Dans celle-ci, on entend une voix off réciter le poème lu par le magicien Gandalf au hobbit Frodon Sacquet dans La Communauté de l'Anneau, soit le premier tome de la saga:

"Trois Anneaux pour les rois Elfes sous le ciel, Sept pour les seigneurs nains dans leurs demeures de pierre, Neuf pour les hommes mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône, Au pays de Mordor où s'étendent les ombres"

La série se déroulera 1000 ans avant les aventures de Bilbon le Hobbit. Elle est ancrée dans le Second Age, la période de fabrication de l'Anneau Unique. La quête de l'artefact avait été le sujet principal de la trilogie Le Seigneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson. Dans ce cas-ci, les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay ont décidé de se concentrer sur le destin de ces anneaux de pouvoir, tous habités par la force de l'Anneau Unique.

Ils ont expliqué que la série "ramènera les spectateurs à une époque où de grands pouvoirs ont été forgés, des royaumes ont atteint la gloire avant de tomber en ruine, des héros improbables ont été testés, l'espoir est resté accroché au plus petit fil, et un des plus grands méchants né de la plume de Tolkien a menacé de recouvrir le monde entier dans la pénombre".

