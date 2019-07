Au début de sa carrière, Georges Clooney à tout fait pour se détacher du personnage de Doug Ross qu'il a incarné pendant 9 ans dans la série Urgences. Aujourd'hui, il retourne à la télévision avec Catch-22, qu'il réalise tout en y tenant un rôle. Il n'est pas le seul acteur de cinéma à se tourner vers la télévision: Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Meryl Streep dans Big Little Lies, Julia Roberts dans Homecoming, Stellan Skarsgård dans Chernobyl... Qu'est-ce qui a changé dans le monde de la télévision pour que les acteurs de cinéma consentent maintenant à s'y montrer?

Jusqu'il y a peu, on trouvait encore des articles-listes répertoriant tous les acteurs qui, venant de séries, ont réussi au cinéma. Ainsi, un article publié sur le site Suggest précède sa liste des "15 meilleures transitions de la TV au cinéma" de cette introduction: "Pour les acteurs hollywoodiens, la carrière est soit basée sur les films, soit sur la TV. Une tendance assez commune est, pour les acteurs, de faire leurs débuts à la télévision et ensuite passer aux films après s'être fait un nom pour eux-mêmes." La distinction entre la télévision et le cinéma a toujours été très claire et ce dernier a toujours été considéré comme supérieur dans la hiérarchie. La transition était considérée comme une ascension et il n'y avait que rarement des retours en arrière. Une fois parvenu au cinéma, on y restait. Comme le souligne le Guardian, il y a une époque pas tellement éloignée où une actrice comme Meryl Streep n'aurait jamais considéré l'idée de jouer dans une série télévisée standard (elle a joué dans Angels in America (2003), une mini-série d'HBO adaptée d'une pièce de théâtre et diffusée sous la forme de deux films de trois heures, aux côtés d'autres acteur...