Les tarifs de la plateforme de vidéos Netflix seront prochainement augmentés. Les formules "standard" et "premium" vont coûter respectivement 1 et 2 euros de plus par mois. La formule "basic" restera quant à elle au même prix.

L'abonnement "standard" sera désormais disponible au tarif de 11,99 euros par mois, au lieu des 10,99 euros actuels. À ce prix, la haute définition (HD) est accessible et deux utilisateurs séparés peuvent utiliser le même compte en même temps.

Le prix de la formule "premium" passera lui de 13,99 à 15,99 euros mensuels. Avec ce service, certains programmes peuvent être visionnés en ultra haute définition (UHD) et le compte peut être partagé avec quatre spectateurs en même temps.

La version "basic", maintenue à 7,99 euros, ne permet quant à elle qu'un utilisateur à la fois et seulement en définition standard (SD). C'est le seul tarif inchangé depuis l'arrivée de Netflix en Belgique, en 2014.

Cette hausse des prix s'appliquera directement aux nouveaux clients. Les utilisateurs actuels seront quant à eux avertis par mail et par une notification dans l'application un mois avant l'application des nouveaux tarifs. L'avertissement ne débutera que dans deux semaines, puis la nouvelle tarification sera appliquée en fonction du cycle de facturation du client.

Netflix justifie ce changement par les "investissements substantiels dans de nouvelles séries et de nouveaux films, ainsi que dans l'amélioration des produits. Nous prévoyons beaucoup de productions en Belgique". La première série originale Netflix belge "Into the night" et la deuxième saison de "Undercover", avec Tom Waes, ont en outre été produites.

La hausse des prix intervient au moment même où la concurrence en matière de streaming s'intensifie en Belgique. Avec Play, Telenet a maintenant une offre pour les téléspectateurs assidus. Amazon et Apple se sont eux aussi déjà attelés à la chasse au temps d'écran belge. Disney arrivera bientôt sur le marché, alors que DGP Media (société mère de VTM) travaille également sur une offensive.

