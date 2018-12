Netflix a déboursé 100 millions pour garder Friends un an de plus

Netflix a déjà renouvelé les droits pour Friends jusqu'à la fin de 2019. La plateforme a donc indiqué sur Twitter que la série resterait disponible. Sur la page Netflix de la série, il était pourtant indiqué qu'elle ne serait plus visible à partir du 1er janvier prochain. Mais le géant du streaming a désormais supprimé cette "date d'expiration". Netflix annonce également qu'un nouvel accord a été signé avec Warner Bros.

On a longtemps supposé que Warner Bros ne voudrait pas renouveler le contrat avec Netflix. Notamment parce que le studio de cinéma prévoit de lancer son propre service de streaming fin 2019. Disney prévoit de faire de même avec le lancement de Disney +. Finalement, Friends prolonge pour un an de plus.

Reste à savoir si la série sera encore disponible sur Netflix en 2020: pour renouveler la licence en 2019, Netflix a déboursé quelque 100 millions de dollars, alors que le montant s'élevait auparavant à 30 millions par an. Mais, comme le souligne le New York Times qui a dévoilé les montants, "le nouveau montant reflète la soif de contenu à l'ère du streaming".