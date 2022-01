"Moon Knight" débarquera le 30 mars prochain sur la plateforme de streaming Disney+. En attendant, Marvel dévoile une bande d'annonce prometteuse sur la série qui mettra en vedette Oscar Isaac et Ethan Hawke.

Composée de six épisodes, la série suit la vie de Steven Grant (Oscar Isaac), un homme banal, qui du jour au lendemain souffre de pertes de mémoire et de troubles du sommeil. Il découvre qu'il est atteint d'un trouble dissociatif de la personnalité, et qu'en plus, il partage le même corps d'un mercenaire dénommé Marc Spector. Lorsque le dieu égyptien de la lune leur confie ses pouvoirs, les deux hommes vont être amenés à trouver un équilibre dans cette existence troublée.

Plusieurs acteurs connus se trouvent aux côtés d'Oscar Isaac (magistral dans The Card Counter). On compte notamment l'acteur français Gaspard Ulliel dans le rôle de Anton Mogart, soit l'Homme de Minuit, mais aussi l'acteur Ethan Hawke, qui incarnera le frère et ennemi de Marc Spector. L'actrice Emily VanCamp interprétera Sharon Carter, tandis que l'identité du personnage de May Calamawy reste inconnue.

Le scénariste Jeremy Slater, connu pour son implication dans la série Umbrella Academy, a produit le pilote. Les autres épisodes, quant à eux, ont été réalisés par le réalisateur Mohamed Diab, dont le travail est habituellement centré autour de la culture égyptienne. Rien qu'avec la bande d'annonce, on devine déjà que la série sera très différente des autres produites par Disney+.

Amandine Fossoul

