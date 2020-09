La culture souffre depuis le début de la crise sanitaire. Même si rien n'est réglé et que certains pans entiers du secteur sont toujours à l'arrêt, on ne va pas bouder son plaisir de voir arriver dans les prochaines semaines un contingent de nouvelles séries télé. Tour d'horizon.

The Undoing

...

Après la réussite de Big Little Lies, David E. Kelley retrouve Nicole Kidman. L'actrice y incarne une thérapeute, spécialisée dans le conseil des femmes à développer leur intuition, qui découvre que son mari (Hugh Grant) lui cache une vie secrète et pourrait même être l'auteur d'un odieux crime. Les révélations s'enchaînent, délivrant une réflexion sur la notion de pouvoir, de justice et ce qui permet aux nantis d'échapper à la réalité et aux responsabilités qu'elle dessine. Un thriller stylisé, sombre et qui va probablement piquer juste là où il faut.Vol au-dessus d'un nid de coucou (Milos Forman) était probablement un choix délicat pour un reboot. Alors Ryan Murphy (Nip/Tuck, American Crime Story) a jeté son dévolu sur un des personnages clés du roman original de Ken Kesey: l'immonde infirmière Mildred Ratched. La série la retrouve en 1940 en Californie, jouée par Sarah Paulson et sévissant déjà dans les couloirs d'un hôpital psychiatrique. Sous les ors d'une réalisation baroque et pleine de pulpe, Ratched questionne à la Rousseau ce qui transforme les hommes en monstres.La première création originale de Canal + aura porté la fiction hexagonale loin de ses ronronnements habituels, abordant à chaque saison une thématique sociétale sensible et plaçant justiciables, policiers et magistrats au coeur de systèmes et de structures qui broient même les plus velléitaires. Le lieutenant "Gilou" (Thierry Godard) poursuit son trouble jeu en prison, tandis que Laure Berthaud (Caroline Proust) et Ali Amrani (Tewfik Jallab) enquêtent sur le meurtre d'un jeune migrant. La question des mineurs isolés hante cette dernière saison, qui plonge avec courage au coeur du malaise. Engrenages s'apprête à quitter l'écran après sa huitième saison et personne ne peut dire si la relève viendra un jour.Antoine (Félix Moati) croit apercevoir sa soeur (Mélanie Thierry) disparue sur une vidéo de combattantes kurdes. Il part à sa recherche, parvient à rejoindre le groupe de femmes qui tient tête à l'État islamique et sillonne en leur compagnie le territoire syrien dans l'espoir de percer le mystère. Sur sa route, il croise tout ce que cette guerre charrie de détresse, d'héroïsme et de mensonges. Réunissant les équipes derrière les séries False Flag, When Heroes Fly et Euphoria, cette super production internationale croise l'intime, le singulier et l'universel.Ridley Scott débarque avec tout son barda visuel et scénaristique. Grosse machine de science-fiction, cette saga nous guide sur une exoplanète où deux androïdes, "Père" et "Mère", élèvent jalousement des enfants après la destruction de la Terre. D'autres survivants débarquent sur cette nouvelle colonie et l'affrontement devient inévitable, nourri par la convoitise et les différends religieux. Les teasers spectaculaires s'enchaînent pour annoncer une série événement de la rentrée, chargée de mettre sur orbite le service VOD de HBO, après son discret lancement en mai dernier.