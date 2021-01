C'est un record pour une série française: Lupin, portée par Omar Sy sur Netflix, est en passe d'être regardée par près de 70 millions de foyers dans le monde, selon une projection réalisée par la plateforme de diffusion américaine.

Selon Netflix, d'ici au 5 février, soit 28 jours après sa sortie, 70 millions de foyers devraient avoir regardé la série, a-t-elle précisé à l'AFP, confirmant une information du journal 20 Minutes.

Lupin détrônerait ainsi la mini-série Le Jeu de la dame, l'une des séries les plus regardées de l'histoire de la plateforme, qui a été vue par 62 millions de personnes.

"70 millions c'est fou! Si fier que Lupin soit LA première série française Netflix à rencontrer un tel succès international! Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Merci à tous", s'est enthousiasmé l'acteur Omar Sy sur son compte Twitter.

— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021

Produite par Gaumont et composée de dix épisodes distillés en deux "parties", la série Lupin s'est classée numéro 1 dans une dizaine de pays dont le Brésil, le Vietnam, l'Argentine ou l'Espagne.

Signe de l'ampleur du phénomène, le livre de Maurice Leblanc dont s'inspire la série est en tête des ventes sur le site français du groupe Amazon.

