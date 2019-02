La fin de Marvel chez Netflix après l'annulation du Punisher et de Jessica Jones

Cette annonce n'est pas tellement surprenante. Netflix a réduit sa programmation Marvel en virant ses maillons faibles en premier, Iron Fist et Luke Cage, à l'automne 2018. L'incompréhensible fin de Daredevil ne tarda pas, alors que les aventures de Matthew Murdock étaient de loin l'adaptation la plus réussie, les trois saisons durant. Le justicier intraitable Frank Castle pourra mettre son artillerie lourde au placard. La saison 3 de la détective privée Jessica Jones, toujours prévue, sera également la dernière.

Mais comme le dit le vice-président de Marvel Télévision Jeph Loeb, "Marvel a rassemblé des équipes géniales pour écrire, produire, réaliser, monter et composer la musique des 13 saisons et 161 heures d'épisodes" relatant les histoires de cette communauté de "street heroes" new-yorkais. Cela nous donne un beau panel de vision à explorer à nouveau, puisque chaque série restera disponible sur la plateforme de streaming. Et qui sait? En sachant que les acteurs laissent planer le doute sur la survie de leur personnage, Disney+ leur donnera peut-être une seconde vie. Gardons l'oeil ouvert.

Sandra Farrands