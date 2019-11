4 star star star star star

Comédie d'Édouard Molinaro. Avec Lino Ventura, Jacques Brel, Caroline Cellier. 1973. ****

Dimanche 10/11, 20h55, Arte.

Un des plus beaux "coups" de casting du cinéma français! Réunir le sobre, costaud et taciturne Lino Ventura et un Jacques Brel en tout point son inverse... Le premier joue un tueur professionnel, engagé pour trucider un homme devant un palais de justice, et q...