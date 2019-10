Kody raconte la trap dans la websérie Lost in Traplanta

La nouvelle websérie de la RTBF, Lost in Traplanta, est hip-hop. Où l'humoriste Kody se retrouve à Atlanta, pour remonter la piste d'Outkast et finir par raconter l'histoire de la trap. So fresh and so clean!

Larry (Kody Kim) parcourt la ville à la recherche d'André 3000 et Big Boi.

Cela démarre un peu à la façon d'un récit picaresque. À Atlanta, Larry se fait planter par sa copine. Le seul moyen qu'il a imaginé pour la récupérer? Retrouver les héros locaux d'Outkast, duo rap mythique, premiers à avoir réellement imposé le Sud sur la carte du hip-hop. Problème: le dernier album commun d'André 3000 et Big Boi remonte à 2006. La tâche s'annonce compliquée... Au fil de ses pérégrinations, Larry va cependant découvrir la ville, et surtout la trap, dernière révolution musicale en date, qui a à la fois changé le visage du rap et bouleversé la pop culture.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×