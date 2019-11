4 star star star star star

Documentaire de Pierre-Paul Puljiz.

Vendredi 15/11, 22h30, Arte.

Elle n'est pas très chère et facile à amplifier. On peut la transporter sur son dos façon guérillero. C'est l'instrument le plus pratiqué au monde, mais aussi le plus étroitement lié à la contestation et à la rébellion. Tour à tour porte-voix du combat contre le racisme, la guerre et toutes les oppressions... "Cette machine tue des fascistes", avait écrit sur sa guitare Woody Guthrie, troubadour country et hé...