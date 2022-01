La célèbre saga horrifique des années 2000 s'apprête à faire son retour pour un sixième opus, entièrement imaginé par Jon Watts, qui a récemment réalisé le blockbuster Spider-Man: No Way Home.

C'est la nouvelle que les spectateurs n'attendaient plus: Destination Finale va enfin avoir droit à une suite. Techniquement, le sixième volet avait déjà été annoncé en 2019. Les scénaristes des quatre derniers films de Saw, Patrick Melton et Marcus Dunstan, avaient même été convoqués par New Line pour écrire le script. La pandémie a brutalement interrompu sa préparation. Depuis, l'incertitude régnait autour du projet.

Mais d'après les informations recueillies par le Hollywood Reporter, le film serait toujours en cours de production, avec une toute nouvelle équipe. En plus d'avoir imaginé l'histoire de toute pièce, Jon Watts sera chargé de la production. Enfin, Guy Busick et Lori Evans Taylor (Wedding Nightmare) s'occuperont du scénario.

On ne connaît que très peu de détails sur cette suite, à part qu'elle sortira directement sur la plateforme de streaming HBO Max. Elle devrait suivre le modèle des films précédents : le protagoniste a une vision d'une mort imminente. À chaque fois, il réussit à s'en échapper de justesse et sauve par la même occasion certains de ses amis, mais la mort vient réclamer son dû, les fauchant un à un.

Pour rappel, les cinq films de la franchise ont engendré plus de 665 millions de dollars dans le monde. Le premier long-métrage de la saga, réalisé par James Wong avec un budget de seulement 23 millions de dollars, a récolté à lui tout seul 112 millions de dollars. Malgré les critiques, Destination Finale fait partie des franchises les plus lucratives.

Amandine Fossoul

