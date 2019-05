Le plein de super: après s'être longtemps adressées à un public relativement jeune, les séries de super-héros visent de plus en plus les adultes.

Au milieu des années 80, les éditeurs de comics aux États-Unis traversent une crise sans précédent. Les ventes sont au plus bas. Pour tenter d'endiguer l'exode des lecteurs, ils partent à la conquête d'un nouveau public: les adultes. DC Comics lance une première initiative en 1986, avec la sortie de deux ouvrages majeurs: la minisérie The Dark Knight Returns de Frank Miller, et les Watchmen d'Alan Moore. Marvel lui emboîte le pas quelques années plus tard, au début des années 2000, notamment avec la collection Max, qui revisite des personnages phares de son écurie, sous un angle plus mature (comme l'illustre Daredevil).

...