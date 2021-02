Bis repetita... Le festival international de séries Canneseries, dont la "saison 4" était programmée en avril, est reporté au mois d'octobre, compte tenu des trop fortes incertitudes liées à la crise sanitaire, a annoncé mercredi son directeur général Benoît Louvet.

Après la "saison 3" (soit l'édition 2020), déjà décalée en octobre, "nous avions décidé de maintenir la saison 4 du festival en avril, mais à l'époque il n'y avait pas de variants, nous étions à la fin du deuxième confinement, il y avait l'espoir des vaccins...", a rappelé le responsable.

"Nous y avons cru et nous avons mis toute notre énergie pour essayer de tenir ce calendrier, mais les interrogations (autour des conditions sanitaires) sont telles qu'on préfère la solution de reporter" à nouveau l'événement, a-t-il ajouté.

Le festival international de séries, qui était prévu du 9 au 14 avril, reviendra donc finalement du 8 au 13 octobre à Cannes, avec un dispositif physique et numérique. Comme l'an dernier, il sera adossé au Mipcom, le grand marché mondial de l'industrie audiovisuelle, alors qu'il partage habituellement le Palais des festivals et la Croisette avec son pendant printanier, le Miptv.

"Nous sommes toujours optimistes et volontaires, l'an dernier nous avions lutté pour organiser le festival en octobre et nous avions eu beaucoup de succès. Cette année, nous sommes sûrs que Canneseries pourra se tenir en présentiel à ces nouvelles dates, avec des talents, de la joie de vivre, avec les Cannois, et on profitera tous du bel écrin que nous offre Cannes", a assuré M. Louvet.

Le plus gros festival de séries français, Series Mania, avait de son côté décidé dès novembre de reporter son édition 2021, qui doit se tenir à Lille du 28 mai au 5 juin, au lieu du mois de mars, après avoir été contraint d'annuler son édition 2020.

