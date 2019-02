Check se libère de RTL pour sa 2e saison

C'était il y a un an. Le 15 février 2018, Check lançait sa toute première capsule, une interview de Roméo Elvis dont le compteur YouTube affiche aujourd'hui plus de 350.000 vues. Pas mal pour un média dont personne n'avait encore jamais entendu parler. Et aujourd'hui, après une petite année de collaboration avec RTL qui semblait pourtant fructueuse, Check change de mains. Trop à l'étroit chez nos confrères de l'avenue Georgin? Pas exactement: "On n'a pas trouvé le terrain d'entente pour faire une 2e année ensemble, nous explique François Charles de Digizik, qui reprend le lead du projet avec Back in the Dayz. Qui est à l'origine de la séparation? Il n'est pas question d'oeuf ni de poule: une discussion a été ouverte, et rien n'était satisfaisant d'un côté ou de l'autre. Mais on ne s'est séparés dans de mauvaises conditions."

...