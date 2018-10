Bientôt un nouveau dessin animé des Schtroumpfs

C'est en 1958 dans les cases du journal Spirou que sont apparus pour la première fois les petits lutins bleus créés par Peyo. En six décennies, ces personnages ont conquis le monde se déclinant en de multiples albums et figurines. Ils sont aussi devenus des stars de la télévision et du cinéma.

Les ayants droits de Peyo (Pierre Culliford de son vrai nom) ont annoncé la production d'une nouvelle série d'animation réalisée avec Dupuis Edition & Audiovisuel. "Je suis convaincue que les Schtroumpfs peuvent encore procurer beaucoup de plaisirs aux générations des prochaines décennies", a déclaré Véronique Culliford, la fille de Peyo. Depuis le succès du film en animation 3D sorti en 2017, Les Schtroumpfs et le village perdu, le troisième après deux premiers épisodes "ni honteux ni convaincants" réalisés en live action par Sony, les Culliford travaillent donc au développement de cette série qui verra toujours le terrible sorcier Gargamel et son chat Azraël poursuivre les petits êtres bleus.

Patience toutefois, les premiers épisodes ne débouleront pas sur nos écrans (OUFTivi et Ketnet) avant 2021.