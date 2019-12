3 star star star star star

Documentaire de Julia Creet.

Jeudi 5/12, 22h35, La Une.

Activité particulièrement prisée chez les aînés, la généalogie est devenue un phénomène de société en même temps qu'un business lucratif. Les sites Internet pullulent. Les principaux dans l'Utah, au pays des Mormons. Peut-elle nous apprendre qui nous sommes? Sommes-nous les cobayes d'une exploration de données sur les défunts? Telles sont quelques-unes des interrogations soulevées par Julia Creet. Son documentaire commence en Islande, une île jadis peuplée de moines irlandais avant d'être colonisée par des Vikings où l'on vérifie aujourd'hui qu'on n'est pas cousins avant d'aller à des rendez-vous amoureux. Ancêtres Inc. parle de FamilySearch (un organisme religieux à but non lucratif), qui veut réunir la généalogie de toutes les familles, et d'Ancestry (à vocation commerciale), d'infos conservées sous une montagne, d'échantillons d'ADN et de revente à une filière de Google qui bosse dans la recherche médicale. Zoom sur une activité qui peut vite s'apparenter à une quête sans fin et un business qui menace le respect de nos vies privées.