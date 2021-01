3 star star star star star

Le documentaire de Priscilla Pizzato retrace le parcours et le triste destin de Vivien Leigh. Une femme à la sensualité explosive qui a formé avec Laurence Olivier un couple royal.

Au bout d'un casting qui a duré plus de deux ans et a vu défiler nombre de grandes stars hollywoodiennes, une parfaite inconnue de 24 printemps, anglaise de surcroît, décroche en 1938 l'un des rôles les plus...

Au bout d'un casting qui a duré plus de deux ans et a vu défiler nombre de grandes stars hollywoodiennes, une parfaite inconnue de 24 printemps, anglaise de surcroît, décroche en 1938 l'un des rôles les plus convoités de l'Histoire du cinéma. Ce rôle, c'est celui de la capricieuse Scarlett O'Hara dans l'adaptation d'Autant en emporte le vent, best-seller de Margaret Mitchell. Gloire internationale et premier Oscar avant celui que lui vaudra son incarnation de Blanche Dubois dans Un tramway nommé désir... Le documentaire de Priscilla Pizzato retrace le parcours et le triste destin de Vivien Leigh. Une femme à la sensualité explosive qui a formé avec Laurence Olivier un couple royal. Une comédienne tourmentée, indisciplinée et fragile. Internements, sédatifs, électrochocs... Leigh, maniaco-dépressive, a eu le droit au pire pour tenter de soigner ses crises de panique, son jeu et son comportement erratiques. Une histoire à faire pleurer dans les chaumières.