3 star star star star star

Largué par sa copine à l'aéroport après avoir vécu deux ans avec elle à New York, Jeremy revient au pays avec un compte en banque rincé et un bon début de dépression. Alors ses potes décident de lui venir en aide. Mais sont-ils en meilleur état que lui?

Jonas peine à faire son coming out, Adrien déprime et Alex s'invente des plans business foireux tout en cumulant les bullshit jobs. Bryan Marciano, qui incarne Jeremy, est aussi le scénariste et réalisateur de cette petite série qui croque la vie de jeunes adultes post-ados urbains au bord de la crise de nerfs avec pas mal d'aplomb et d'autodérision. Malgré quelques reliques d'humour de garçons -ça manque tout de même un peu de personnages féminins-, l'écriture est habile, jouette, manie les codes et les références culturelles avec abondance, mais évite d'en faire des tonnes. Ça titille l'anti-virilisme, la fragilité toujours un peu honteuse des mecs et prétend à demi-mot qu'ils sont des filles comme les autres. Des ouins-ouins, dirait-on, de qui et avec qui il fait bon rire malgré tout.