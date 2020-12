3 star star star star star

Zoom très sérieux sur cette enclave aux 453 habitants et sur les trésors commandités par des papes visionnaires.

Minuscule État d'où le pape exerce son autorité sur le monde catholique, le Vatican était il y a quelques semaines au coeur d'un scandale financier. Des courtiers véreux s'enrichissant apparemment avec l'argent des fidèles. Ce n'est pas ça que raconte le documentaire de Marc Jampolsky et Marie Thiry mais bien son extraordinaire destin architectural et artistique. Comment se sont construits la basilique Saint-Pierre (le plus important édifice religieux au monde) et le Palais épiscopal? Comment le cirque antique où mouraient les premiers chrétiens est devenu un sanctuaire dépositaire des trésors de la création humaine? La cité qui voulait devenir éternelle le retrace de manière assez claire et didactique. Le documentaire s'appuie sur des interviews et des séquences d'animation pour expliquer ce kilomètre carré à l'architecture exceptionnelle qui recèle chefs-d'oeuvre de la peinture et de la sculpture, documents précieux et autres vestiges du passé. Zoom très sérieux sur cette enclave aux 453 habitants et sur les trésors commandités par des papes visionnaires.