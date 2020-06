3 star star star star star

Malgré son écrasant succès, le rap français a un problème d'image. Aucune émission de télé ne lui est entièrement consacrée. Aucun film ne lui a directement été dédié. Il y a quasiment dix ans, Hamé et Ekoué de La Rumeur avaient bien écrit et réalisé De l'encre, l'histoire en trois épisodes d'une r...

Malgré son écrasant succès, le rap français a un problème d'image. Aucune émission de télé ne lui est entièrement consacrée. Aucun film ne lui a directement été dédié. Il y a quasiment dix ans, Hamé et Ekoué de La Rumeur avaient bien écrit et réalisé De l'encre, l'histoire en trois épisodes d'une rappeuse engagée devenue le ghost writer d'un slammeur propret. Mais même le monde des séries lui restait jusqu'ici fermé. Produit et réalisé par Franck Gastambide, qui y joue aussi le rôle d'un beatmaker en vue (Sno), Validé raconte l'incroyable ascension d'Apash (Hatik), un jeune rappeur au flow dévastateur, accessoirement dealer, qui mouche en direct à la radio un poids lourd du rap hexagonal. La série suit leur guerre sans merci et, malgré ses clichés, fait découvrir les coulisses et le mode de (dys)fonctionnement de l'industrie. Gastambide introduit des personnages de fiction dans le vrai monde du hip-hop. Il filme dans les bureaux d'Universal, les studios de Skyrock et revisite même l'appel de Cyril Hanouna à Booba alors qu'il avait Kaaris sur le plateau de Touche pas à mon poste. La Belgique est définitivement partout dans le rap game francophone et c'est un Bruxellois exilé à Paris, Charles Van Tieghem (La Bouse), qui a dirigé l'écriture des dix épisodes. La deuxième saison de cette série punchy et pas avare en retournements de situation est déjà en cours de préparation.