4 star star star star star

L'atmosphère étouffante est admirablement mise en images et tissée de fils narratifs complexes, patients et fascinants.

Cette discrète production de HBO Europe fixe ses caméras sur la révolution de Velours tchécoslovaque de 1989. Marie et Viktor Skala, respectivement violoniste et universitaire, ont fui le régime communiste 22 ans plus tôt. Désormais citoyens britanniques, ils reviennent au pays au moment où la soeur de Marie devient grand-mère et où Viktor reçoit secrètement l'invitation d'une ancienne maîtresse. Malgré les premiers signes de changement à l'Est, les service secrets tchécoslovaques se rappellent au bon souvenir des fugitifs: dans une rue de Prague, ils se font renverser par une voiture et Viktor disparaît. Se déclenche alors une mécanique précise et soignée de thriller psychologique, au fil de l'enquête naïve de Marie, qui dévoile le miroir aux alouettes occidental, l'oppression vicieuse d'une "démocratie populaire" et de ses apparatchiks, et le jeu de dupes des services secrets de l'Ouest et de l'Est. L'atmosphère étouffante est admirablement mise en images et tissée de fils narratifs complexes, patients et fascinants.