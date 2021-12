5 star star star star star

Ce chef-d'oeuvre absolu de la comédie musicale nous emmène dans un Paris fantasmé où se retrouvent quelques artistes américains marqués par des images de bohème et de création moderne.

Jerry (Gene Kelly), le peintre, et son ami Adam (Oscar Levant), pianiste et compositeur, se lient avec un chanteur français (Georges Guétary) qui leur présente sa copine Lise (Leslie Caron). Tout ce petit monde évoluera entre amour et amitié, idéal artistique et réalité matérielle, dans un tourbillon d'images et de sons qu'orchestre merveilleusement le grand Vincente Minnelli. Lequel transpose avec une verve exceptionnelle la comédie musicale jazzy écrite en 1928 et pour la scène par le génial George Gershwin. Ça danse, ça chante, ça vibre d'une folle énergie et d'un plaisir diablement communicatif. Et quand débute le long ballet final, anthologique, où Gene Kelly traverse des paysages parisiens vus par des yeux de peintre, tout n'est plus que bonheur absolu.