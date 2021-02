3 star star star star star

Ce documentaire glaçant dénonce avec force, au travers du combat pour la justice, l'Histoire d'un génocide.

""Tu ne feras jamais partie du Canada". C'est ce qu'ils répétaient. Ils voulaient notre terre, alors ils ont brisé les enfants." Ces mots, solennellement prononcés, résonneront longtemps. Plus de 2 000 réserves ont été créées à la fin du XIXe siècle, le gouvernement se fondant alors sur l'Indian Act, texte qui fait de ces Premières Nations du Canada des citoyens de seconde zone. Afin de sédentariser ces peuples nomades, les enfants furent arrachés à leur famille et confiés à des missionnaires en charge de les "assimiler". Pour en faire de bons petits chrétiens, leur culture et tout ce qui faisait de ces bambins des Indiens, était littéralement gommé. "Ils ont abusé de nos corps, mais n'ont jamais eu nos larmes." Pourtant, comment se relever de cela? Les sévices ont laissé des stigmates indélébiles. Les communautés autochtones sont aujourd'hui à l'agonie. Ce documentaire glaçant dénonce avec force, au travers du combat pour la justice, l'Histoire d'un génocide. Et rend un furieux hommage à ceux qui, les premiers, ont foulé cette terre que d'autres ont souillée.