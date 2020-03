4 star star star star star

"Prof, est-ce qu'un corbeau peut faire un bon pigeon voyageur comme dans Game of Thrones?" "Ma femme dit que je suis un gros pervers narcissique. C'est quoi au juste?" "Comment le Père Noël peut-il livrer tout le monde aussi vite en un seul soir?" "Est-ce que dans le futur il y aura des flics volants comme dans Minority Report?" Accrochez vos ceintures et bouchez les oreilles de vos enfants. Ou pas. Le Professeur Moustache et son assistant souffre-douleur Nathanaël répondent à une nouvelle volée de questions farfelues envoyées par cartes postales. Vous l'aurez compris, c'est parti pour la troisième saison de Tu mourras moins bête. un programme court de vulgarisation scientifique trash adapté d'un blog humoristique lancé en 2008 par l'illustratrice et scénariste de bande dessinée française Marion Montaigne, présidente du jury au dernier festival d'Angoulême. Exactitude pédagogique doublée d'un humour noir et décapant... Tu mourras moins bête aime toujours autant s'attaquer aux aberrations de la pop culture, démystifier la science par le rire, combattre les idées reçues et cultiver avec le sourire. Un bon rire gras même parfois. Au programme: 30 épisodes de trois minutes diffusés tous les jours sauf le mardi et le samedi. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bêtes. Mais bon, vous mourrez quand même...