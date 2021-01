2 star star star star star

Leur règne sur l'océan Atlantique aura duré à peine plus d'un siècle. Mais l'image qu'ils véhiculent encore aujourd'hui est auréolée de prestige, nimbée de tragédie cinématographique (le Titanic) et voilée d'une mythologie mécaniste, nationaliste et mégalomane. Ce diptyque documentaire très classique (voix off hagiographique et stock music) retrace l'Histoire des paquebots transatlantiques, qui ont, durant le XXe siècle, assuré les liaisons entre l'Europe et les États-Unis. Sortis de chantiers dantesques, véritables exploits de conception et d'exécution, ces monstres de mécanique qui portaient, à la fierté des nations britannique, allemande ou française, les noms Olympic, Imperator ou France, ont convoyé les milliers de migrants rêvant d'Amérique et les riches voyageurs bunkerisés en première classe. Historiens, directeurs de musée et voyagistes contemporains côtoient les acteurs du temps immortalisés dans de précieuses images d'archives, pour une épopée certes passionnante sur le fond, mais qui loupe sa dimension sociologique.