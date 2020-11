3 star star star star star

Vous ne le savez sans doute pas mais le 19 novembre, c'est la Journée mondiale des toilettes. Cet endroit où l'on va tous se vidanger quatre ou cinq fois par jour mais devant lequel nous ne sommes pas égaux.

Dans les pays développés, elles sont partout et utilisent des quantités d'eau, souvent potable, démesurées. En 2020, un tiers de l'humanité n'y a pourtant toujours pas accès. Thierry Berrod a investigué sur le sujet aux quatre coins de la planète. Car si les water closets (cabinets à eau) ont été inventés au XVIIIe siècle par un ingénieur anglais pour ne finalement pas beaucoup évoluer en Occident, ils sont en Asie à la pointe de la technologie. Siège chauffant, chasse de discrétion, désodorisant... Au Japon, les toilettes lavent le derrière et se pilotent par télécommande. Certaines séparent l'urine des selles pour les valoriser. D'autres sont capables d'établir votre bulletin de santé. Tandis qu'ingénieurs et scientifiques parlent de toilettes sèches et intelligentes, Berrod visite l'usine qui a fourni à la Grande-Bretagne nombre de ses pots de chambre, filme un bâtiment en forme de cuvette (siège de l'association mondiale des toilettes) et se tourne même vers Bollywood. Des 500 livres sur la culture des WC en Corée aux hommes qui urinent assis dans les pays du nord, Toilettes sans tabous mène l'enquête avec humour et sérieux.