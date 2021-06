3 star star star star star

À deux jours du coup d'envoi de l'Euro, le journaliste sportif Thomas Bricmont tire le portrait de Thomas Meunier.

Avant le Mondial, il y a trois ans, Thomas Bricmont avait raconté dans un documentaire feel good la relation d'amitié entre Eden Hazard et Christian Benteke. À deux jours du coup d'envoi de l'Euro avec un Italie-Turquie prometteur (le lendemain, ce sera déjà au tour des Diables contre la Russie), le journaliste sportif tire le portrait de Thomas Meunier. Figure assez atypique dans le milieu, le joueur de Dortmund a travaillé à l'usine, est passionné par l'art et, entre deux Orval, n'hésite pas à dire ce qu'il pense, quitte à déplaire à ses propres supporters. Tandis que l'arrière droit se dévoile avec tout son humour et son côté terre à terre ("Je ne suis pas Neymar, Thiago Silva ou Cavani; tu ne compares pas une villa avec un abri de jardin"), sa femme, sa grand-mère et ses amis d'enfance Guillaume François et Anthony Morris, les consultants Fred Waseige et Philippe Albert ou encore son ancien entraîneur Philippe Clement racontent une personnalité attachante qui a peut-être juste un peu trop abusé des réseaux sociaux...