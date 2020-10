4 star star star star star

Ce pourrait être un épisode de La Quatrième Dimension. Un homme, Truman Burbank, habite dans une petite ville pleine de gens sympathiques, aux rues soigneusement tracées et aux maisons bien alignées. Sa vie de famille heureuse et son travail (d'agent d'assurances) le comblent et sa bonne humeur est permanente. Sauf qu'il rêve de voyager, de quitter ne fût-ce qu'une fois ce Seahaven d'où personne ne part jamais... Car c'est un studio. Comment un quidam se découvre héros malgré lui d'une émission de télé-réalité, et ce depuis sa naissance (!), The Truman Show nous le narre avec une précision, un humour et une mélancolie que son réalisateur Peter Weir conjugue en une subtile et très prenante balance. Sur ce fil tendu, haut perché, un comédien en état de grâce évolue tel un équilibriste de haute voltige. Jim Carrey est formidable, tout comme l'est Ed Harris en producteur démiurge, dans une satire inspirée qui donne le vertige. Même après plusieurs visions.