4 star star star star star

Soirée spéciale Ruben Östlund sur Arte avec sa Palme d'or cannoise The Square, le documentaire Il était une fois... "The Square" de Manuelle Blanc, des courts métrages inédits et le très peu vu Happy Sweden réalis...

Soirée spéciale Ruben Östlund sur Arte avec sa Palme d'or cannoise The Square, le documentaire Il était une fois... "The Square" de Manuelle Blanc, des courts métrages inédits et le très peu vu Happy Sweden réalisé par Östlund en 2008, six ans avant que Snow Therapy fasse du cinéaste suédois un des artistes scandinaves les plus réputés de son temps. Dans The Square, le réalisateur-scénariste explore avec un grand sens satirique le milieu de l'art contemporain, et à travers lui les contradictions de certains intellectuels aisés, bien-pensants jusqu'au moment où le réel bouscule leur humanisme proclamé. L'humour se fait volontiers grinçant dans un film brillamment écrit et mis en scène, où la comédie confine au malaise, épinglant les coulisses du fameux modèle suédois et l'hypocrisie d'une certaine bourgeoisie pourtant éclairée. Moins fort et subtil sans doute que Snow Therapy, mais un très bon film tout de même, à voir et à méditer.