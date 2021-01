4 star star star star star

On n'attendait certes pas James Gray sur le terrain du film d'aventures. Le plaisir n'en est que plus grand de découvrir The Lost City of Z.

Le cinéaste surdoué de Little Odessa, Two Lovers et La nuit nous appartient s'y inspire librement des explorations du Britannique Percy Fawcett (1867-1925). L'action se situe en 1906, alors que Fawcett...

Le cinéaste surdoué de Little Odessa, Two Lovers et La nuit nous appartient s'y inspire librement des explorations du Britannique Percy Fawcett (1867-1925). L'action se situe en 1906, alors que Fawcett -joué par Charlie Hunnam- est envoyé en Amazonie pour une mission de cartographie durant laquelle il découvrira les traces de ce qu'il croit être une civilisation disparue... Gray nous cheville aux élans enthousiastes mais aussi aux doutes d'un héros tiraillé entre ambition professionnelle et vie familiale, entre le rêve et la réalité. Ses qualités d'atmosphère unique, d'apesanteur inquiète façon Aguirre, la colère de Dieu, font de son film un spectacle hautement fascinant. Pour la petite histoire, sachez que Gray ayant demandé conseil à Francis Ford Coppola pour son tournage dans la jungle, il reçut du réalisateur d'Apocalypse Now la réponse suivante: "Don't go" ("N'y allez pas")...