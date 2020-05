3 star star star star star

Ne vous attachez pas trop aux personnages distingués ni aux scènes spectaculaires de cette série qui jette en pleine Seconde Guerre mondiale le personnel et les clients d'un palace londonien, l'hôtel Halcyon. Elle a été annulée au bout de sa première saison. Vite qualifiée de "Downton Hotel" par la presse britannique, tant elle reprend les gimmicks de la série Downton Abbey, The Halcyon (produit par la même équipe que The Crown) ne manque pas de charme ni de raisons de s'y rendre. Propriétaire sulfureux, personnel sourcilleux, amants, maîtresses, romance à la Roméo et Juliette, espions nazis, plafond de verre, secrets et bruits de couloirs peuplent le quotidien de ce microcosme propulsé dans la tourmente des bombardements et d'une guerre que l'Angleterre entend mener contre vents, marées, incendies et lâchetés opportunistes. Las, même dans un palace, ça fait beaucoup. Il faudrait pousser les murs pour laisser respirer les intrigues qui y étouffent, et les scènes dignes d'un blockbuster dans Londres pliant sous les bombes mais refusant de se rompre.