On pouvait craindre le pire, mais le biopic consacré par Oliver Stone à Jim Morrison et aux Doors fut une assez bonne surprise.

Le réalisateur de Platoon et de JFK est resté fan d'un groupe qui a bercé sa jeunesse et qui marqua tout à la fois la pop culture et la contre-culture du milieu des années 60 au début des années 70. Val Kilmer, acteur sous- estimé, trouve sans doute son meilleur rôle en incarnant Jim Morrison, chanteur charismatique et poète transgressif. Kyle MacLachlan, le comédien fétiche de David Lynch, incarne pour sa part le claviériste du groupe, Ray Manzarek. Stone recrée de manière très crédible une période qu'il a bien connue, faisant de son film un hommage musical vibrant doublé d'une évocation pertinente d'un moment clé dans l'évolution de la société. On notera, pour la petite histoire, que The Doors est le premier film à utiliser le procédé du Cinema Digital Sound, avec ses six pistes numériques et un rendu saisissant.