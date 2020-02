4 star star star star star

À l'heure où Joaquin Phoenix reçoit l'Oscar pour sa formidable interprétation du Joker, il est bon et aussi émouvant de revoir celle du regretté Heath Ledger dans le même personnage, une décennie plus tôt. Le jeune comédien australien n'a pas vu le triomphe du film, étant décédé tragiquement avant sa sortie. Et c'est à titre posthume que l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle lui a été attribué... De quoi rendre plus sensible encore la douleur qu'il confère à son Joker devant la caméra très inspirée de Christopher Nolan. Christian Bale, qui campe pour la deuxième fois Batman, ne peut que pâlir en regard de cette création géniale, même s'il assure dans une histoire rendant bien justice à l'univers sombre de DC Comics. The Dark Knight a remporté un énorme succès, tant populaire que critique. C'est sans aucun doute un des meilleurs films de super-héros.