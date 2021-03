3 star star star star star

Journaliste musique et télé

Donovan Tavera est nettoyeur médico-légal. Un homme de ménage qui récure les scènes de crime sanglantes à Mexico City. Un travailleur du sang dans un pays où il coule trop souvent.

"Si vous avez une tragédie dans votre vie, appelez-moi!" Donovan Tavera est nettoyeur médico-légal. Un homme de ménage qui récure les scènes de crime sanglantes à Mexico City. Un travailleur du sang dans un pays où il coule trop...

"Si vous avez une tragédie dans votre vie, appelez-moi!" Donovan Tavera est nettoyeur médico-légal. Un homme de ménage qui récure les scènes de crime sanglantes à Mexico City. Un travailleur du sang dans un pays où il coule trop souvent (13.738 meurtres au cours du premier semestre cette année-là). Trois femmes et un type poignardés à mort, un homme d'affaires qui a assassiné sa fille... Donovan est bon pour les coups de torchon. Suant sous son scaphandre de protection, il asperge, gratte et frotte en écoutant du heavy metal. "Les restes que je nettoie contiennent des histoires. Des rumeurs, de l'amour, des rires", confie-t-il. Donovan a vu son premier cadavre à treize ans. Un corps abandonné sur la route devant la fenêtre de sa chambre. Il se décrit comme un homme sans importance, invisible dans la foule, quelque part entre le monde des vivants et celui des morts. Phil Cox (Love Hotel) raconte un métier pas comme les autres dans un docu tout aussi singulier avec ses délires animés psychédéliques où se racontent les vies de ceux qu'il a nettoyés. Bloody job...