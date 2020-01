5 star star star star star

Dans un New York nocturne, interlope et dangereux, nous nous trouvons chevillés à la trajectoire de Travis Bickle (Robert De Niro), chauffeur de taxi et ancien "marine", insomniaque et solitaire. Un homm...

Dans un New York nocturne, interlope et dangereux, nous nous trouvons chevillés à la trajectoire de Travis Bickle (Robert De Niro), chauffeur de taxi et ancien "marine", insomniaque et solitaire. Un homme hanté qui voudra sauver une très jeune prostituée (jouée par Jodie Foster) et basculera dans une équipée de plus en plus sanglante et désespérée... Trois ans après le brûlant Mean Streets, Martin Scorsese retrouve celui qui restera jusqu'à aujourd'hui son acteur fétiche. Ensemble, ils composent avec le scénariste Paul Schrader une fresque violente et tourmentée, plongeant dans les entrailles d'un Manhattan nerveux, fiévreux, en proie aux frustrations et aux dérives les plus perverses et les plus terrifiantes. De Niro est prodigieux en justicier ambigu, dans un des rôles majeurs (avec ceux de Raging Bull du même Scorsese et du Parrain 2 de Coppola) qui définiront à jamais sa carrière.