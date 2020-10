3 star star star star star

Actrice à succès le jour, Hedy Lamarr, la Dalila de Samson pour Cecil B. DeMille, était scientifique la nuit.

Elle a été la plus belle femme du monde, a inspiré le personnage de Blanche-Neige et celui de Catwoman, et a commencé sa carrière dans Extase, où elle exposait sa nudité et simulait un orgasme en 1933. Le pape a condamné le film et Hitler a interdit sa diffusion. Actrice à succès le jour, Hedy Lamarr, la Dalila de Samson pour Cecil B. DeMille, était scientifique la nuit. Elle a inventé un comprimé (pas très efficace) qui transformait l'eau en coca. Mais aussi surtout, en 1941, le principe du saut de fréquence qui rendit les torpilles indétectables aux oreilles ennemies et, des années plus tard, possibles le wifi, Bluetooth et compagnie. Avec l'aide de Diane Kruger, de Mel Brooks et d'enregistrements de 1990 retrouvés par un ancien journaliste de Forbes, Alexandra Dean tire le portrait de ce bout de femme hors du commun. Elle raconte sa vie tumultueuse et ses travers, la dépendance à la méthamphétamine, les amours contrariées (six divorces), la cleptomanie et les multiples recours à la chirurgie esthétique.