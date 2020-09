3 star star star star star

Adolf Hitler est mort en exil en 1984. On n'a jamais marché sur la Lune. Lady Di a été tuée par la reine d'Angleterre. Il n'a pas fallu attendre le XXIe siècle, des avions dans le World Trade Center et la propagation du Covid-19 pour se rendre compte de l'importance des théories conspirationnistes. Elles cartonnaient déjà à la Révolution française et les Juifs sont les boucs émissaires de toutes les grandes crises depuis le Moyen Âge... "Les hommes sont presque toujours portés à croire non par la preuve mais par l'agrément", disait déjà Pascal. Mais qui sont les théoriciens du complot? Square questionne le rapport à la vérité, les opérations de désinformation à grande échelle, les hypothèses folles propagées par Internet et le péril pour la démocratie. Il aborde les conséquences désastreuses et funestes du complotisme dans l'Histoire et prône l'utilisation de l'éducation et de la culture générale pour s'en dépêtrer. Une réflexion intéressante.