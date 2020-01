4 star star star star star

Au sortir d'une crise créative profonde, M. Night Shyamalan est revenu au tout premier plan avec ce film à budget modeste qui sut séduire tout à la fois public et critique. Il y renoue avec l'univers de son prodigieux Incassable (2000), qu'il a encore approfondi dans un troisième film, Glass, sorti l'an dernier. Le personnage central de Split, Kevin Wendell Crumb, souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, 24 personnalités différentes coexistant en lui dont une au moins est extraordinairement sombre et dangereuse. Lorsque trois jeunes filles sont enlevées, le cas psychiatrique deviendra cas criminel... James McAvoy (Reviens-moi, Le Dernier Roi d'Écosse, Charles Xavier dans la série X-Men) signe une performance étourdissante dans un rôle sollicitant ses capacités à changer à vue. Autour de cette performance multiple et excitante, Shyamalan construit une expérience cinématographique intense, envoûtante, oppressante, inoubliable.