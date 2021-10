2 star star star star star

Le documentaire de Henrike Sandner raconte ce type adorable, sympa et drôle au charisme incroyable, qui s'est essayé au gospel et au porno, a trempé dans le trafic de cocaïne et de crack et baigné dans la guerre des gangs.

"Papa, tu savais qu'il avait embauché quelqu'un à temps plein pour rouler ses joints?" Votre fille de treize ans a raison. Vérification faite, le professionnel gagnerait même 50.000 dollars par an pour exercer ses talents. Mélange de provocation et d'ironie, ancien bad boy devenu incarnation du cool, Snoop Dogg promène depuis 30 ans sa barbichette et ses plants de cannabis dans le monde du hip-hop, dont il est à sa manière resté l'un des patrons. Le documentaire de Henrike Sandner raconte Calvin Cordozar Broadus Jr. Ce mec né en 1971 dans un quartier difficile de Long Beach qui a grandi avec sa mère, chanté dans la chorale de l'église et été fan inconditionnel de Snoopy... Ce type adorable, sympa et drôle au charisme incroyable, qui s'est essayé au gospel et au porno, a trempé dans le trafic de cocaïne et de crack et baigné dans la guerre des gangs. Les journalistes musicaux Olivier Cachin et Touré, le photographe Pascal Kerouche, DJ Alonzo Williams et le rappeur Arabian Prince interviennent dans ce docu pas dingue pourri par la voix off insupportable de l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi...