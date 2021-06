4 star star star star star

Danny Boyle, le cinéaste britannique de Trainspotting, confère une folle énergie à un film prenant de bout en bout.

Jamal Malik, un orphelin de Mumbai, a grandi dans les conditions misérables et parfois même terribles, de la rue et des bidonvilles. Finaliste de l'émission télévisée Qui veut gagner des millions?, i...

Jamal Malik, un orphelin de Mumbai, a grandi dans les conditions misérables et parfois même terribles, de la rue et des bidonvilles. Finaliste de l'émission télévisée Qui veut gagner des millions?, il est sur le point d'être déclaré vainqueur et de remporter une somme colossale, suscitant par son peu banal profil un soupçon de tricherie. Tandis qu'augmentent ses gains potentiels et le suspense lié à l'enquête dont il fait l'objet, le jeune homme se souvient des étapes marquantes de sa vie... Danny Boyle, le cinéaste britannique de Trainspotting, confère une folle énergie à un film prenant de bout en bout. Son Oscar de la meilleure réalisation, un des huit (!) attribués à Slumdog Millionaire, n'est nullement usurpé. Et Dev Patel fait figure de révélation dans le personnage mémorable de Jamal. Son charisme est pour beaucoup dans le triomphe public rencontré par le film.