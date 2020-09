4 star star star star star

Au début des années 70, Al Pacino multiplie les rôles marquants.

Junkie dans Panique à Needle Park de Jerry Schatzberg, Michael Corleone dans Le Parrain de Francis Ford Coppola, vagabond dans L'Épouvantail de Schatzberg encore, c'est en pleine ascension vers la gloire et le coeur du public qu'il aborde le tournage d'un de ses meilleurs films. Serpico trouve son origine dans une histoire vraie, celle d'un policier intègre qui voit sa vie menacée quand il ose dénoncer les turpitudes et la corruption de ses collègues au sein du NYPD. Filmé avec une précision et un réalisme percutants par l'excellent Sidney Lumet, le film est l'écrin brutal et prenant d'une nouvelle performance clé de Pacino. Lequel enchaînera très rapidement Le Parrain 2 et Un après-midi de chien, retrouvant Coppola et Lumet pour deux nouveaux sommets absolus. Une fabuleuse série, pour un acteur hors norme!