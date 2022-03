4 star star star star star

Nanni Moretti puise dans le passé chilien un message ô combien universel et contemporain.

Le 11 septembre 1973, le gouvernement socialiste de Salvador Allende est la cible d'un coup d'État militaire orchestré par le général Augusto Pinochet. Fin de l'Unité populaire, de la parenthèse magique et des rêves de gauche... Pour le Chili, c'est le début d'une dictature féroce qui meurtrit le pays pendant quinze ans et qui devient un symbole de la vague d'autoritarisme anticommuniste qui frappe l'Amérique du Sud durant les années 70. En danger, traqués, des centaines de demandeurs d'asile se sont à l'époque réfugiés à l'ambassade d'Italie à Santiago. Il y a quelques années, alors qu'il est en ville pour une conférence, Nanni Moretti entend parler de deux jeunes diplomates italiens qui avaient décidé d'accueillir les dissidents politiques. Germe alors l'idée de ce documentaire. Face caméra, parfois émotionnellement rattrapés par le souvenir, des militants, des cinéastes, des ouvriers, des médecins ou encore des avocats (et même des militaires qui tentent de justifier l'injustifiable) témoignent. Ils racontent la période inoubliable d'Allende, le basculement, les tortures atroces et les exécutions. Ils expliquent aussi comment ils ont été accueillis et ont refait leur vie en Italie après avoir réussi à sauver leur peau. Moretti puise dans le passé chilien un message ô combien universel et contemporain.