3 star star star star star

Il a été l'avenir de l'Amérique noire, l'un des premiers à comprendre la dimension commerciale de la musique. Il avait sa maison de disques, son label, et a été l'un des chanteurs et producteurs les plus talentueux de sa génération. Sam Cooke n'en a pas moins terminé sa vie misérablement, abattu le 11 décembre 1964, à seulement 33 ans, dans un hôtel bas de gamme et dans des circonstances troubles. Le documentaire de David Czarnetzki revient sur la carrière et la vie du légendaire soulman, un mec qui refusait de jouer là où la ségrégation était appliquée. Son A Change Is Gonna Come est à jamais lié à la lutte pour les droits civiques. Il s'appesantit aussi, trop lourdement, sur toutes les invraisemblances qui entourent sa disparition. Il rencontre beaucoup de gens qui ne veulent pas croire aux circonstances de son décès, et joue même les détectives privés. Il en embauche d'ailleurs un pour retrouver la trace de la femme avec qui il était juste avant sa mort: Elisa Boyer, 75 ans et plus toute sa tête. Dispensable.